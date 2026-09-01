BANQUET VIGNOBLES EN SCÈNE Lattes

Informations pratiques

Lattes

BANQUET VIGNOBLES EN SCÈNE

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre de Vignobles en Scène , vivez une journée d’exception à la Maison des Vins du Languedoc !

Le samedi 17 octobre, le Syndicat AOP Languedoc et l’Ordre Universel des Chevaliers du Cep vous invitent à découvrir l’art de vivre languedocien au travers d’une expérience mêlant traditions viticoles, gastronomie et rencontres.

Dans le cadre de Vignobles en Scène , vivez une journée d’exception à la Maison des Vins du Languedoc !

Le samedi 17 octobre, le Syndicat AOP Languedoc et l’Ordre Universel des Chevaliers du Cep vous invitent à découvrir l’art de vivre languedocien au travers d’une expérience mêlant traditions viticoles, gastronomie et rencontres.

Flânez au cœur d’un marché de producteurs et de vignerons, savourez les spécialités de terroir, admirez le défilé des confréries en costumes, assistez au Grand Chapitre Solennel et à la transmission du Glaive, avant de prolonger cette journée autour d’un banquet gastronomique imaginé en accord avec les vins du Languedoc.

Une expérience conviviale et authentique qui célèbre les savoir-faire, le patrimoine viticole et le plaisir du partage, dans l’esprit de Vignobles en Scène.

PROGRAMME

9h à 13h Marché du Terroir entrée libre

Dès 11h Défilé et animations de la Confrérie de l’Ordre Universel du Cep

13h Dégustation des Vins du Languedoc

13h30 Grand Banquet vigneron sur réservations uniquement Tarif 65 €/pers.

MENU proposé par Cabiron Traiteur Apéritif + Entrée (poisson) + plat (viande) + Fromage + dessert + café vins inclus

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44

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English :

As part of %AB Vignobles en Sc%E8ne %BB, enjoy an exceptional day at the Maison des Vins du Languedoc!

On Saturday, October 17, the Syndicat AOP Languedoc and the Ordre Universel des Chevaliers du Cep invite you to discover the Languedoc way of life through an experience that blends winemaking traditions, fine dining, and socializing.

L’événement BANQUET VIGNOBLES EN SCÈNE Lattes a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT MONTPELLIER