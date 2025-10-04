Bans Lieux’Arts Bans
Salle communale Bans Jura
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04 2025-10-05
Bans Lieux Arts 3ᵉ édition de l’exposition d’art amateur
Les 4 et 5 octobre 2025, venez découvrir à Bans les talents locaux lors de la 3ᵉ édition de Bans Lieux Arts, une exposition dédiée aux artistes amateurs du village. Peinture, photographie, broderie, macramé, tricot, couture, cartonnage… une grande diversité de créations vous attend.
Un moment de partage, d’échange et de passion, où les artistes vous accueilleront avec plaisir pour vous faire découvrir leur univers.
Samedi 4 octobre de 14h à 17h
Dimanche 5 octobre de 10h à 17h
Entrée libre. .
Salle communale Bans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté
