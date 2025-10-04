Bans Lieux’Arts Bans

Bans Lieux’Arts Bans samedi 4 octobre 2025.

Bans Lieux’Arts

Salle communale Bans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Bans Lieux Arts 3ᵉ édition de l’exposition d’art amateur

Les 4 et 5 octobre 2025, venez découvrir à Bans les talents locaux lors de la 3ᵉ édition de Bans Lieux Arts, une exposition dédiée aux artistes amateurs du village. Peinture, photographie, broderie, macramé, tricot, couture, cartonnage… une grande diversité de créations vous attend.

Un moment de partage, d’échange et de passion, où les artistes vous accueilleront avec plaisir pour vous faire découvrir leur univers.

Samedi 4 octobre de 14h à 17h

Dimanche 5 octobre de 10h à 17h

Entrée libre. .

Salle communale Bans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté silvie.lecuelle@gmail.com

English : Bans Lieux’Arts

German : Bans Lieux’Arts

Italiano :

Espanol :

L’événement Bans Lieux’Arts Bans a été mis à jour le 2025-08-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR