BANYULS S’ILLUMINE & ARRIVEE DE ST-NICOLAS

4 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Goûter offert par la municipalité.

A la suite des illuminations, arrivée de St Nicolas et distribution d’un petit cadeau, proposé par Ascension Flamenca au village de Noël.

Tous les enfants sont invités à venir accrocher une décoration de Noël personnalisée avec son prénom (préalablement créée à la maison ou à l’école) sur le sapin au milieu de la place Paul Reig.

4 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

English :

Snack offered by the municipality.

Following the illuminations, the arrival of St Nicolas and distribution of a small gift, offered by Ascension Flamenca in the Christmas village.

All children are invited to come and hang a Christmas decoration personalized with their first name (previously created at home or at school) on the tree in the middle of the Place Paul Reig.

L’événement BANYULS S’ILLUMINE & ARRIVEE DE ST-NICOLAS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-28 par OT DE BANYULS SUR MER