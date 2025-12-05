BANYULS S’ILLUMINE & ARRIVEE DE ST-NICOLAS Banyuls-sur-Mer
BANYULS S’ILLUMINE & ARRIVEE DE ST-NICOLAS
4 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-05 17:30:00
Goûter offert par la municipalité.
A la suite des illuminations, arrivée de St Nicolas et distribution d’un petit cadeau, proposé par Ascension Flamenca au village de Noël.
Tous les enfants sont invités à venir accrocher une décoration de Noël personnalisée avec son prénom (préalablement créée à la maison ou à l’école) sur le sapin au milieu de la place Paul Reig.
Snack offered by the municipality.
Following the illuminations, the arrival of St Nicolas and distribution of a small gift, offered by Ascension Flamenca in the Christmas village.
All children are invited to come and hang a Christmas decoration personalized with their first name (previously created at home or at school) on the tree in the middle of the Place Paul Reig.
