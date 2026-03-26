Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association Puy de Cultures vous invite le 4 avril 2026 pour une première édition de Baobab Festi, le festival qui fait rayonner les cultures africaines. Une journée de partage, de fête et de découverte !

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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

On April 4, 2026, the Puy de Cultures association invites you to the first edition of Baobab Festi, the festival that showcases African cultures. A day of sharing, celebration and discovery!

L’événement Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay