Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 4 avril 2026.
Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association Puy de Cultures vous invite le 4 avril 2026 pour une première édition de Baobab Festi, le festival qui fait rayonner les cultures africaines. Une journée de partage, de fête et de découverte !
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
On April 4, 2026, the Puy de Cultures association invites you to the first edition of Baobab Festi, the festival that showcases African cultures. A day of sharing, celebration and discovery!
L’événement Baobab Festi #1 Festival de cultures africaines Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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