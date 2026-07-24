Informations pratiques

Pruines

Baoum !

Pruines Aveyron

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Gratuit (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Un spectacle d’acrobatie et de beatboxing qui questionne la gestion des émotions et de l’interdit.

Au départ, une image jubilatoire, celle d’un enfant qui éclate un papier bulle. Ça fait du bruit, c’est rigolo puis ça s’envole, ça rebondit, ça tourne ! Un jeu de mouvement et de matière qui se transforme en un véritable espace de liberté. Au cœur d’une scénographie épurée, une acrobate et un beatboxeur explorent les relations entre air et corps afin d’en révéler les résultats sonores et explosifs. Baoum ! Un spectacle détonant ! 0 .

Pruines 12320 Aveyron Occitanie

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English :

A show featuring acrobatics and beatboxing that explores the management of emotions and taboos.

L’événement Baoum ! Pruines a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)