Bap di Boup ! (Cie À fleur de scène) Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Bap di Boup ! (Cie À fleur de scène)

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un spectacle festif et musical pour clôturer l’année en beauté…

Pierre et Magali cherchent par tous les moyens à jouer de la musique, tout en se surprenant. Lui, curieux et rythmique, peut faire sortir des sons avec tout ce qu’il trouve. Elle, un brin blagueuse et parfois boudeuse, ne résiste pas à lui présenter ses trouvailles pour le moins étonnantes. Quand les deux personnages se mettent en mouvement et au diapason, leurs deux voix s’harmonisent et partagent très vite la bonne humeur qui les anime !

Gratuit | Enfants de 3 à 8 ans | Sur inscription à partir du 03 décembre .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr

English :

A festive, musical show to close the year in style…

