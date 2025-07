Baptême apiculture Bricquebec-en-Cotentin

Baptême apiculture Bricquebec-en-Cotentin samedi 19 juillet 2025.

Baptême apiculture

Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 15:30:00

2025-07-19

Partez à la découverte de l’incroyable travail des abeilles et de la fabrication du miel avec Sylvia, apicultrice.

L’atelier commence par un temps d’échange pour faire connaissance et comprendre vos attentes. Puis direction le rucher, où nous vous présente les ruches et tout le matériel indispensable au métier d’apiculteur. Avant de passer à la pratique, une introduction théorique vous permettra de mieux comprendre l’écosystème des abeilles, leur rôle essentiel dans la biodiversité et les étapes de la production du miel.

Pensez à venir avec des bottes ou chaussures montantes.

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 79 22 09 34 sylvia.adeline50@gmail.com

English : Baptême apiculture

Discover the incredible work of bees and the making of honey with Sylvia, beekeeper.

The workshop begins with a time for getting to know each other and understanding your expectations. Then it’s off to the apiary, where we introduce you to the hives and all the equipment you’ll need to be a beekeeper. Before getting down to practical work, a theoretical introduction will give you a better understanding of the bee ecosystem, their essential role in biodiversity and the stages involved in honey production.

Remember to bring boots or high boots.

German :

Entdecken Sie mit der Imkerin Sylvia die unglaubliche Arbeit der Bienen und die Herstellung von Honig.

Der Workshop beginnt mit einem Kennenlernen, um Ihre Erwartungen zu verstehen. Danach geht es in den Bienenstock, wo wir Ihnen die Bienenstöcke und das gesamte Material, das für den Beruf des Imkers unerlässlich ist, vorstellen. Bevor wir zur Praxis übergehen, erhalten Sie eine theoretische Einführung in das Ökosystem der Bienen, ihre wichtige Rolle für die Biodiversität und die Schritte der Honigproduktion.

Bitte denken Sie daran, Stiefel oder hohe Schuhe mitzubringen.

Italiano :

Scoprite l’incredibile lavoro delle api e come si produce il miele con Sylvia, un’apicoltrice.

Il workshop inizia con un momento di conoscenza reciproca e di comprensione delle vostre aspettative. Poi si passa all’apiario, dove verranno mostrate le arnie e tutta l’attrezzatura necessaria per diventare apicoltori. Prima di entrare nel vivo, un’introduzione teorica vi permetterà di comprendere meglio l’ecosistema delle api, il loro ruolo essenziale nella biodiversità e le fasi della produzione del miele.

Ricordate di portare con voi stivali o scarpe alte.

Espanol :

Descubra el increíble trabajo de las abejas y cómo se elabora la miel con Sylvia, una apicultora.

El taller comienza con un tiempo para conocerse y comprender sus expectativas. A continuación, nos dirigiremos al colmenar, donde le mostraremos las colmenas y todo el equipo necesario para ser apicultor. Antes de entrar en materia, una introducción teórica le permitirá comprender mejor el ecosistema de las abejas, su papel esencial en la biodiversidad y las etapas de la producción de miel.

Recuerde traer botas o botas altas.

