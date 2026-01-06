Baptême d’apiculture au Parc de l’Estuaire ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Baptême d’apiculture au Parc de l’Estuaire !

Début : 2026-04-09 09:00:00

fin : 2026-07-07 10:30:00

2026-04-09 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

En tenue d’apiculteur, découvrez l’intérieur d’une ruche et vivez en direct une expérience sensorielle unique !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

Dressed as a beekeeper, discover the inside of a beehive and enjoy a unique live sensory experience!

