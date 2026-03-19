Baptême de char à voile avec Zef Attitud’

Avenue de Saint-Malo Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 10:45:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-03

Et si vous profitiez du grand air pour partager un moment fun et original en famille ? À l’occasion du Printemps du Nautisme, Zef Attitud’ vous offre une initiation gratuite au char à voile sur nos magnifiques plages, face à l’océan Atlantique.

Accessible dès 4 ans en biplace.

À partir de 8 ans en monoplace (selon la force du vent)

Sensations garanties dès les premiers mètres.

Activité ludique, sécurisée et encadrée par des moniteurs passionnés dans un cadre naturel exceptionnel.

Que vous soyez petits ou grands, venez découvrir le plaisir de glisser sur le sable, porté par le vent ! À très bientôt sur la plage avec Zef Attitud’.

Places limitées Réservez vite votre créneau en famille ! Gratuit et sur inscription par mail ou téléphone.

Offre proposée dans le cadre du Printemps du Nautisme. .

Avenue de Saint-Malo Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 11 26 22 10

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English :

L’événement Baptême de char à voile avec Zef Attitud’ Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon