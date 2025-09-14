Baptême de l’air en hélicoptère Donville-les-Bains

Baptême de l’air en hélicoptère Donville-les-Bains dimanche 14 septembre 2025.

Baptême de l’air en hélicoptère

Rue du Nid Bleu Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : dimanche 14 septembre 2025

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Découvrez Granville vue du ciel ou Chausey vue du ciel.

Tarifs

– Vol Granville 60€ en prévente et 65€ le jour-j.

– Vol Chausey 145€ en prévente, 150€ le jour-j. .

Rue du Nid Bleu Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 06 72 19 95 Quartierducentre@gmail.com

English : Baptême de l’air en hélicoptère

