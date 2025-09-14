Baptême de l’air en hélicoptère Donville-les-Bains
Baptême de l’air en hélicoptère Donville-les-Bains dimanche 14 septembre 2025.
Baptême de l’air en hélicoptère
Rue du Nid Bleu Donville-les-Bains Manche
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Découvrez Granville vue du ciel ou Chausey vue du ciel.
Tarifs
– Vol Granville 60€ en prévente et 65€ le jour-j.
– Vol Chausey 145€ en prévente, 150€ le jour-j. .
Rue du Nid Bleu Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 06 72 19 95 Quartierducentre@gmail.com
