Baptême de l’air Gray

Baptême de l’air

123 Impasse Louis Blériot Gray Haute-Saône

Tarif : 50 – 50 – 135 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-06

Faites plaisir à un proche ou à un ami Anniversaire, Fête des Pères, Fête des Mères, Noel, Saint Valentin… Toutes les occasions sont bonnes pour découvrir notre région vue du ciel. Offrez un baptême de l’air !

Avec notre ULM MULTIAXE, voyagez de 150 à 200 km/h dans un véritable petit avion bi-place, ailes hautes vous offrant une vision inférieure exceptionnelle, cockpit chauffé permettant de voler toute l’année.

Pour les amateurs de grosses sensations, ou pour tout simplement profiter d’une ballade aérienne dans un appareil grand confort, cockpit chauffé, insonorisé et vue panoramique exceptionnelle, pas d’aile au-dessus de votre tête ni sous vos pieds, vous choisirez sans hésiter l’ULM AUTOGIRE.

Quant aux amoureux du vol au grand air, ils apprécieront notre ULM PENDULAIRE frissons et sensations garantis ! .

123 Impasse Louis Blériot Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 62 08 info@gray-lightaviation.com

English : Baptême de l’air

German : Baptême de l’air

Italiano :

Espanol :

