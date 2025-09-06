Baptême de longe-côte Fort-Mahon-Plage
Baptême de longe-côte Fort-Mahon-Plage samedi 6 septembre 2025.
Baptême de longe-côte
Boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 12:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Dans le cadre de la journée du nautisme et des associations, venez vous initiés au longe-côte en compagnie d’encadrants qualifiés.
A partir de 13ans et/ou au moins 1m50
Matériels et tenues fournis 0 .
Boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Baptême de longe-côte Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France OT DE FORT MAHON