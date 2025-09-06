Baptême de longe-côte Fort-Mahon-Plage

Baptême de longe-côte Fort-Mahon-Plage samedi 6 septembre 2025.

Baptême de longe-côte

Boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Dans le cadre de la journée du nautisme et des associations, venez vous initiés au longe-côte en compagnie d’encadrants qualifiés.

A partir de 13ans et/ou au moins 1m50

Matériels et tenues fournis 0 .

Boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Baptême de longe-côte Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France OT DE FORT MAHON