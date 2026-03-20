Baptême de plongée au courant de mimizan

Le pont du courant Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez découvrir le courant de Mimizan et sa biodiversité.

Notre club de plongée associatif LA PALM’ vous propose des baptêmes de plongée (à partir de 8 ans)

Réservation obligatoire par téléphone au 0684927038.

Participation aux frais demandée 30€/personne à régler sur place en espèces ou par chèque bancaire. .

Le pont du courant Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 70 38 sokenouch82@gmail.com

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English : Baptême de plongée au courant de mimizan

L’événement Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan