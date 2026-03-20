Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan
Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan dimanche 9 août 2026.
Baptême de plongée au courant de mimizan
Le pont du courant Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvrir le courant de Mimizan et sa biodiversité.
Notre club de plongée associatif LA PALM’ vous propose des baptêmes de plongée (à partir de 8 ans)
Réservation obligatoire par téléphone au 0684927038.
Participation aux frais demandée 30€/personne à régler sur place en espèces ou par chèque bancaire. .
Le pont du courant Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 70 38 sokenouch82@gmail.com
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English : Baptême de plongée au courant de mimizan
L’événement Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan