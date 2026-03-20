Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan
Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan samedi 15 août 2026.
Baptême de plongée au courant de mimizan
Le pont du courant Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir le courant de Mimizan et sa biodiversité.
Notre club de plongée associatif LA PALM’ vous propose des baptêmes de plongée (à partir de 8 ans)
Réservation obligatoire par téléphone au 0684927038.
Participation aux frais demandée 30€/personne à régler sur place en espèces ou par chèque bancaire. .
Le pont du courant Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 70 38 sokenouch82@gmail.com
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English : Baptême de plongée au courant de mimizan
L’événement Baptême de plongée au courant de mimizan Mimizan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan