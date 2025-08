Baptême de Plongée Paimpol

Baptême de Plongée Paimpol mardi 12 août 2025.

Baptême de Plongée

Coz Castel Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Le baptême de plongée est la 1ère étape pour découvrir le monde subaquatique. Activité possible pour les enfants de plus de 8 ans (en piscine) ou de plus de 10 ans (en mer). Personnes en situation de handicap possible si encadrant spécialisé présent, prévenir en avance. Pour les adultes le rendez-vous est à Coz Castel à Paimpol pour la mer et à la piscine Islandia à Paimpol pour la piscine. Prévoir un maillot de bain, une serviette et de vieilles chaussures ou crocs pour marcher sur la grève. Aucun certificat médical n’est nécessaire.Vous serez pris en charge par un moniteur. Le matériel est prêté intégralement par le club de plongée. .

Coz Castel Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 39 95 68

L’événement Baptême de Plongée Paimpol a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol