Baptême de plongée
Terre-plein du Naye Saint-Malo Plongée Emeraude Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Date(s) :
2025-12-06
Samedi c’est permis de…plonger.
Rendez-vous au Club de Plongée Saint-Malo Plongée Emeraude en après-midi. L’eau ne te fait pas peur ? Tu as une âme d’explorateur ? Alors viens t’initier à la plongée en fosse dans un environnement sécurisé encadré par des moniteurs de plongée.
Places limitées. Sur inscription.
Une adhésion de 10 euros à l’Espace Jeunes est obligatoire.
Pour les 11-17 ans. .
Terre-plein du Naye Saint-Malo Plongée Emeraude Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59
