Baptême de plongée

Terre-plein du Naye Saint-Malo Plongée Emeraude Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Samedi c’est permis de…plonger.

Rendez-vous au Club de Plongée Saint-Malo Plongée Emeraude en après-midi. L’eau ne te fait pas peur ? Tu as une âme d’explorateur ? Alors viens t’initier à la plongée en fosse dans un environnement sécurisé encadré par des moniteurs de plongée.

Places limitées. Sur inscription.

Une adhésion de 10 euros à l’Espace Jeunes est obligatoire.

Pour les 11-17 ans. .

Terre-plein du Naye Saint-Malo Plongée Emeraude Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59

L’événement Baptême de plongée Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel