BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS Longages
BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS Longages dimanche 5 juillet 2026.
Longages
BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS
TERRAIN CYCLOCROSS Longages Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vivez l’aventure tout-terrain en toute sécurité avec nos baptêmes de quad pour enfants et adultes !
Proposé par Quad Rider 31. 5 .
TERRAIN CYCLOCROSS Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie associationquadrider31@gmail.com
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English :
Experience the thrill of off-road adventure in complete safety with our introductory ATV rides for kids and adults!
L’événement BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS Longages a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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