BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS Longages dimanche 5 juillet 2026.

Longages

BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS

TERRAIN CYCLOCROSS Longages Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vivez l’aventure tout-terrain en toute sécurité avec nos baptêmes de quad pour enfants et adultes !

Proposé par Quad Rider 31. 5 .

TERRAIN CYCLOCROSS Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie associationquadrider31@gmail.com

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English :

Experience the thrill of off-road adventure in complete safety with our introductory ATV rides for kids and adults!

L’événement BAPTÊME DE QUAD POUR ADULTES ET ENFANTS Longages a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE