Baptême d’escalade Sporticaux Cany-Barville
Baptême d’escalade
Sporticaux 7 route de Veulettes Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Venez grimper cool !
A partir de 4 ans, venez essayer l’escalade au SportiCaux avec Vertic Albâtre le 12 décembre de 18h30 à 22h00.
Tarif test de 3 voies 6€
Voies illimitées 9€
Gratuit pour les visiteurs .
Sporticaux 7 route de Veulettes Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 90 07
English : Baptême d’escalade
