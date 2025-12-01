Baptême d’escalade Sporticaux Cany-Barville

Baptême d’escalade

Sporticaux 7 route de Veulettes Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Venez grimper cool !

A partir de 4 ans, venez essayer l’escalade au SportiCaux avec Vertic Albâtre le 12 décembre de 18h30 à 22h00.

Tarif test de 3 voies 6€

Voies illimitées 9€

Gratuit pour les visiteurs .

Sporticaux 7 route de Veulettes Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 90 07

