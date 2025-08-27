Baptême en poney au parc Mouton Village Vasles

Baptême en poney au parc Mouton Village Vasles mercredi 27 août 2025.

Baptême en poney au parc Mouton Village

21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27 2025-09-21

Les écuries de la Coubotterie (Vausseroux) et leurs trois poneys s’installent dans le parc Mouton Village ! Rendez-vous mercredi 27 août et dimanche 21 septembre pour des promenades à poney dans l’enceinte du parc.

Des départs auront lieu à 14h 14h20 14h40 15h 15h20 15h40 16h 16h20 16h40.

La réservation est recommandée afin de choisir le créneau adapté à votre visite.

Le tarif de l’animation ne comprend pas l’accès au parc. .

21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr

