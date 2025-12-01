Baptême en véhicules à moteur et exposition Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Baptême en véhicules à moteur et exposition Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Moto à 3 roues, side-car … exposition de véhicules à moteur sur le marché de Noël.
Envie de faire un tour sur un sidecar ou une moto à trois roues ?
Baptême en véhicule à moteur, 5 € au profit du Téléthon en partenariat avec l’Amicale moto des Cyclopes.
Sur le marché de Noël.
Ticket en vente au chalet du Téléthon. .
Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
