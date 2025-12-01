Baptême en véhicules à moteur et exposition Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Baptême en véhicules à moteur et exposition

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Moto à 3 roues, side-car … exposition de véhicules à moteur sur le marché de Noël.

Envie de faire un tour sur un sidecar ou une moto à trois roues ?

Baptême en véhicule à moteur, 5 € au profit du Téléthon en partenariat avec l’Amicale moto des Cyclopes.

Sur le marché de Noël.

Ticket en vente au chalet du Téléthon. .

Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

