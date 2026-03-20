Baptème moto avec simulateur opération caritative

La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Faîtes une bonne action en faisant un don. Venez nombreux essayer le simulateur moto GP, baptême gratuit avec le club Indian Limoges.

Tous les dons récoltés seront reversés à l’association AMCE (Association pour les Maladies Chroniques de l’Enfant) au bénéfice du service oncologie-pédiatrie de l’hôpital Mère-Enfant de Limoges. .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 56 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baptème moto avec simulateur opération caritative

L’événement Baptème moto avec simulateur opération caritative La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Pays Sostranien