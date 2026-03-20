Baptème moto avec simulateur opération caritative La Souterraine
Baptème moto avec simulateur opération caritative La Souterraine samedi 25 avril 2026.
Baptème moto avec simulateur opération caritative
La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Faîtes une bonne action en faisant un don. Venez nombreux essayer le simulateur moto GP, baptême gratuit avec le club Indian Limoges.
Tous les dons récoltés seront reversés à l’association AMCE (Association pour les Maladies Chroniques de l’Enfant) au bénéfice du service oncologie-pédiatrie de l’hôpital Mère-Enfant de Limoges. .
La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 56 87
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English : Baptème moto avec simulateur opération caritative
L’événement Baptème moto avec simulateur opération caritative La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Pays Sostranien