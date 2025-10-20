Baptême poney Mahalon
Baptême poney Mahalon lundi 20 octobre 2025.
Baptême poney
Centre équestre de Tromelin Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-20
À partir de 2 ans. Promenade au pas de 30 minutes. Du lundi au vendredi sur demande. .
Centre équestre de Tromelin Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 7 87 50 81 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Baptême poney Mahalon a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz