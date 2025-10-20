Baptême poney Mahalon

Baptême poney Mahalon lundi 20 octobre 2025.

Baptême poney

Centre équestre de Tromelin Mahalon Finistère

Date :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20

À partir de 2 ans. Promenade au pas de 30 minutes. Du lundi au vendredi sur demande. .

Centre équestre de Tromelin Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 7 87 50 81 47

