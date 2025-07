Baptêmes a poneys autour du lac MARCIAC Marciac

Baptêmes a poneys autour du lac MARCIAC Marciac mercredi 6 août 2025.

Baptêmes a poneys autour du lac

MARCIAC Lac côté piscine Marciac Gers

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 09:30:00

fin : 2025-08-06 12:30:00

Date(s) :

2025-08-06

Une activité estivale douce et familiale

Cet été, laissez vos enfants vivre une belle aventure au contact des poneys dans un cadre naturel et reposant. Proposés au bord du lac, les baptêmes à poneys invitent à une première découverte du monde équestre, en toute sécurité.

Encadrées par des professionnels expérimentés, les promenades durent entre 15 et 20 minutes. Elles permettent aux enfants de profiter d’un moment privilégié avec l’animal, tout en se baladant sur un parcours adapté.

Ces balades sont proposées au tarif de 4 € par enfant, sans réservation obligatoire. Une animation idéale pour agrémenter une journée en famille ou pour offrir une pause ludique lors de votre visite.

Profitez de cette activité pleine de charme pour créer de beaux souvenirs au bord de l’eau !

MARCIAC Lac côté piscine Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 02 64 50 69 agnessic@live.fr

English :

A gentle, family-friendly summer activity

This summer, let your children enjoy a pony-riding adventure in a natural, relaxing setting. Offered by the lake, pony baptisms are an invitation to discover the equestrian world for the first time, in complete safety.

Supervised by experienced professionals, the rides last between 15 and 20 minutes. They allow children to enjoy a special moment with the animal, while strolling along a specially adapted trail.

The price is 4? per child, with no reservation required. An ideal way to round off a family day out, or to offer a fun break during your visit.

Take advantage of this charming activity to create beautiful memories at the water’s edge!

German :

Eine sanfte und familienfreundliche Sommeraktivität

Lassen Sie Ihre Kinder diesen Sommer in einer natürlichen und erholsamen Umgebung ein schönes Abenteuer im Kontakt mit Ponys erleben. Die am Seeufer angebotenen Ponytaufen laden dazu ein, die Welt der Pferde in aller Sicherheit zu entdecken.

Die von erfahrenen Fachleuten geleiteten Ausritte dauern zwischen 15 und 20 Minuten. Sie ermöglichen es den Kindern, einen besonderen Moment mit dem Tier zu verbringen, während sie auf einem geeigneten Parcours spazieren gehen.

Diese Spaziergänge werden zum Preis von 4 ? pro Kind angeboten, eine Reservierung ist nicht erforderlich. Eine ideale Animation, um einen Tag mit der Familie zu verschönern oder um eine spielerische Pause während Ihres Besuchs anzubieten.

Nutzen Sie diese charmante Aktivität, um schöne Erinnerungen am Wasser zu schaffen!

Italiano :

Un’attività estiva dolce e adatta alle famiglie

Quest’estate, lasciate che i vostri bambini vivano una meravigliosa avventura con i pony in un ambiente naturale e rilassante. Disponibili presso il lago, le passeggiate sui pony sono un modo sicuro per scoprire il mondo dei cavalli per la prima volta.

Sorvegliate da professionisti esperti, le passeggiate durano tra i 15 e i 20 minuti. Offrono ai bambini la possibilità di godere di un momento speciale con l’animale, mentre cavalcano lungo un percorso appositamente adattato.

Le passeggiate costano 4 euro a bambino e non è necessaria la prenotazione. Un modo ideale per completare una giornata in famiglia o per fare una pausa divertente durante la visita.

Approfittate di questa affascinante attività per creare dei bei ricordi in riva al mare!

Espanol :

Una actividad de verano suave y familiar

Este verano, deje que sus hijos vivan una maravillosa aventura con ponis en un entorno natural y relajante. Disponibles junto al lago, los paseos en poni son una forma segura de descubrir el mundo de los caballos por primera vez.

Supervisados por profesionales experimentados, los paseos duran entre 15 y 20 minutos. Ofrecen a los niños la oportunidad de disfrutar de un momento especial con el animal, mientras recorren un sendero especialmente adaptado.

Los paseos cuestan 4€ por niño, y no es necesario reservar. Una forma ideal de completar un día en familia, o de hacer una pausa divertida durante su visita.

Aproveche esta encantadora actividad para crear grandes recuerdos junto al agua

