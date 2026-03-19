Baptêmes de char à voile avec Nature School Nature School Saint-Pierre-Quiberon
Baptêmes de char à voile avec Nature School Nature School Saint-Pierre-Quiberon mercredi 3 juin 2026.
Baptêmes de char à voile avec Nature School
Nature School 1 Avenue de Saint Malo Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 12:00:00
fin : 2026-06-03 13:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Venez découvrir les sensations uniques du char à voile lors d’une séance d’initiation ouverte à 10 participants à partir de 8 ans !
Pendant une heure, laissez-vous porter par le vent et profitez d’un moment ludique et sportif encadré par l’équipe de Nature School. Sensations, vitesse et grand air au rendez-vous !
Prévoir une tenue de sport, baskets ou bottes, coupe-vent, gants et vêtements de rechange.
Places limitées, inscrivez-vous vite !
Gratuit et sur inscription
Offre proposée dans le cadre du Printemps du Nautisme .
Nature School 1 Avenue de Saint Malo Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 35 40
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English :
L’événement Baptêmes de char à voile avec Nature School Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon