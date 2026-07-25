AGENDA · Crotenay
Baptêmes de l’air Crotenay
samedi 15 août 2026 · Crotenay
Informations pratiques
Crotenay
Baptêmes de l’air
Aérodrome Crotenay Jura
Tarif : – – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Portes ouvertes et baptêmes de l’air. .
Aérodrome Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 94 76 78
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English : Baptêmes de l’air
L’événement Baptêmes de l’air Crotenay a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA