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AGENDA · Crotenay

Baptêmes de l’air Crotenay

samedi 15 août 2026 · Crotenay

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Aérodrome
Ville
39300 Crotenay
Département
Jura
Tarif
45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Crotenay

Baptêmes de l’air

Aérodrome Crotenay Jura

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Portes ouvertes et baptêmes de l’air.   .

Aérodrome Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 94 76 78 

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English : Baptêmes de l’air

L’événement Baptêmes de l’air Crotenay a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA