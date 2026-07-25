Informations pratiques

Crotenay

Baptêmes de l’air

Aérodrome Crotenay Jura

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Portes ouvertes et baptêmes de l’air. .

Aérodrome Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 94 76 78

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English : Baptêmes de l’air

L’événement Baptêmes de l’air Crotenay a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA