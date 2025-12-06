Baptêmes de l’air spécial Téléthon 2025 allée Léon Biancotto Domérat

Baptêmes de l’air spécial Téléthon 2025

allée Léon Biancotto Aérodrome de Montluçon Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Baptêmes de l’air pour le Téléthon 2025 les 6 et 7 décembre à l’aérodrome de Montluçon-Domérat.

.

allée Léon Biancotto Aérodrome de Montluçon Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 18 99

English :

Baptisms de l’air for Telethon 2025 on December 6 and 7 at Montluçon-Domérat airfield.

German :

Lufttaufen für den Telethon 2025 am 6. und 7. Dezember auf dem Flugplatz von Montluçon-Domérat.

Italiano :

Primi voli per Telethon 2025 il 6 e 7 dicembre all’aeroporto di Montluçon-Domérat.

Espanol :

Primeros vuelos de Telethon 2025 los días 6 y 7 de diciembre en el aeródromo de Montluçon-Domérat.

L’événement Baptêmes de l’air spécial Téléthon 2025 Domérat a été mis à jour le 2025-11-21 par Montluçon Tourisme