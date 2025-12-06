Baptêmes de l’air spécial Téléthon 2025 allée Léon Biancotto Domérat
samedi 6 décembre 2025.
Baptêmes de l’air spécial Téléthon 2025
allée Léon Biancotto Aérodrome de Montluçon Domérat Domérat Allier
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Baptêmes de l’air pour le Téléthon 2025 les 6 et 7 décembre à l’aérodrome de Montluçon-Domérat.
allée Léon Biancotto Aérodrome de Montluçon Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 18 99
English :
Baptisms de l’air for Telethon 2025 on December 6 and 7 at Montluçon-Domérat airfield.
German :
Lufttaufen für den Telethon 2025 am 6. und 7. Dezember auf dem Flugplatz von Montluçon-Domérat.
Italiano :
Primi voli per Telethon 2025 il 6 e 7 dicembre all’aeroporto di Montluçon-Domérat.
Espanol :
Primeros vuelos de Telethon 2025 los días 6 y 7 de diciembre en el aeródromo de Montluçon-Domérat.
