Baptêmes de parapente solidaires à Cajarc

aux alentours de Cajarc Cajarc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Baptêmes de parapente organisés au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose

Baptêmes de parapente organisés au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Les vols sont proposés par le club Causses en Ailes et se déroulent sur différents sites autour de Cajarc selon les conditions météorologiques.

.

aux alentours de Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 87 90 75 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paragliding baptisms organized in aid of the association Vaincre la mucoviscidose

L’événement Baptêmes de parapente solidaires à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac