Baptêmes de parapente solidaires à Cajarc Cajarc
Baptêmes de parapente solidaires à Cajarc Cajarc samedi 4 avril 2026.
Baptêmes de parapente solidaires à Cajarc
aux alentours de Cajarc Cajarc Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Baptêmes de parapente organisés au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose
Baptêmes de parapente organisés au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Les vols sont proposés par le club Causses en Ailes et se déroulent sur différents sites autour de Cajarc selon les conditions météorologiques.
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aux alentours de Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 87 90 75 58
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English :
Paragliding baptisms organized in aid of the association Vaincre la mucoviscidose
L’événement Baptêmes de parapente solidaires à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac