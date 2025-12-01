Baptêmes de plongée avec le Père Noël ! Piscine de Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon
Piscine de Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-12-29 14:30:00
fin : 2025-12-29 16:30:00
2025-12-29
Avec Plongée 29 Pays Léonard. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Sans inscription. Tarifs entrée public. .
Piscine de Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 12 77
