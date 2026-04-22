Baptêmes de plongée bouteille Port rive droite Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Baptêmes de plongée bouteille

Port rive droite Local du KAS port de Doëlan rive droite Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 13:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Envie de découvrir les fonds marins de Bretagne ? De mettre la tête sous l’eau pour la première fois ? De tenter l’expérience de la plongée bouteille ? Bref, envie de vous jeter à l’eau ? Le baptême de plongée est fait pour vous !

L’équipe du Kemperlé Activités Subaquatiques (KAS) vous accueille dans le cadre pittoresque du port de Doëlan pour votre première immersion dans le grand bleu. Venez avec votre maillot de bain et votre sourire, nous nous occupons du reste !

Réservation obligatoire par téléphone ou mail. Tarif 30 euros par personne. .

Port rive droite Local du KAS port de Doëlan rive droite Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 62 32 64 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Baptêmes de plongée bouteille Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS