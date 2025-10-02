Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes

Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes Lundi 15 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Etre étudiant ou personnel des universités de Rennes 1 ou Rennes 2

Venez vous initier dans la piscine des Gayeulles !

Vous souhaitez découvrir la plongée mais vous n’avez jamais sauté le pas?

Le SIUAPS vous propose de vous initier à la **plongée en bouteille** en réalisant un baptême encadré par des **enseignants diplômés.**

**Lundi 15 décembre**, de **20h à 22h.**

**Inscription obligatoire** sur le site [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 6 octobre 2025.

**30 places disponibles.**

A vos palmes!

 https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Maurepas – Patton Rennes 35703 Ille-et-Vilaine