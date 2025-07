Baptêmes de plongée Espace-Nautique De la Grande-Garenne Saint-Marcel

Baptêmes de plongée Espace-Nautique De la Grande-Garenne Saint-Marcel mardi 15 juillet 2025.

Baptêmes de plongée

Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel Eure

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-15 19:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Envie d’explorer les sensations uniques du monde sous-marin ? Cet été, l’Espace Nautique de la Grande Garenne vous ouvre les portes de la plongée avec des séances de baptême accessibles aux adultes et aux enfants dès 8 ans.

Encadrés par des moniteurs qualifiés, vous découvrirez en toute sécurité les bases de la plongée et le plaisir d’évoluer sous l’eau avec un équipement professionnel. Une première immersion ludique et inoubliable à vivre seul, en famille ou entre amis.

Tarif 10 € par personne.

Réservation obligatoire au 06 87 15 43 02 ou par mail contact.spnplongee@gmail.com.

Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 52 92 grandegarenne@ucpa.asso.fr

English : Baptêmes de plongée

Want to explore the unique sensations of the underwater world? This summer, the Espace Nautique de la Grande Garenne opens the doors to diving with introductory sessions open to adults and children aged 8 and over.

Supervised by qualified instructors, you’ll discover the basics of diving in complete safety, and the pleasure of going underwater with professional equipment. A fun and unforgettable first dive for you, your family or your friends.

Price: 10? per person.

Reservations essential on 06 87 15 43 02 or by e-mail: contact.spnplongee@gmail.com.

German :

Möchten Sie die einzigartigen Eindrücke der Unterwasserwelt erkunden? Diesen Sommer öffnet Ihnen der Espace Nautique de la Grande Garenne die Türen zum Tauchen mit Schnupperkursen für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.

Unter der Anleitung von qualifizierten Lehrern lernen Sie in aller Sicherheit die Grundlagen des Tauchens kennen und erfahren, wie viel Spaß es macht, sich mit einer professionellen Ausrüstung unter Wasser zu bewegen. Ein spielerischer und unvergesslicher erster Tauchgang, den Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden erleben können.

Preis: 10 ? pro Person.

Reservierung erforderlich unter 06 87 15 43 02 oder per E-Mail: contact.spnplongee@gmail.com.

Italiano :

Volete esplorare le sensazioni uniche del mondo sottomarino? Quest’estate, l’Espace Nautique de la Grande Garenne apre le porte alle immersioni con sessioni introduttive aperte ad adulti e bambini a partire dagli 8 anni.

Sotto la supervisione di istruttori qualificati, potrete scoprire in tutta sicurezza le basi dell’immersione e il piacere di andare sott’acqua con un’attrezzatura professionale. Una prima immersione divertente e indimenticabile, da soli, in famiglia o con gli amici.

Prezzo: 10 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 87 15 43 02 o via e-mail: contact.spnplongee@gmail.com.

Espanol :

¿Quiere explorar las sensaciones únicas del mundo submarino? Este verano, el Espace Nautique de la Grande Garenne le abre las puertas al buceo con sesiones de iniciación abiertas a adultos y niños a partir de 8 años.

Bajo la supervisión de monitores cualificados, podrá descubrir con total seguridad los fundamentos del buceo y el placer de sumergirse con un equipo profesional. Una primera inmersión divertida e inolvidable, solo, en familia o con amigos.

Precio: 10 euros por persona.

Imprescindible reservar en el 06 87 15 43 02 o por correo electrónico: contact.spnplongee@gmail.com.

