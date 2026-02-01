Baptêmes de plongée subaquatique Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel
Baptêmes de plongée subaquatique Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel jeudi 26 février 2026.
Baptêmes de plongée subaquatique
Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:30:00
2026-02-26
Baptêmes de plongée subaquatique animés par l’APAM (Association des plongeurs autonomes de Madine). Sans rendez-vous.Tout public
Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 19 02
English :
Scuba diving baptisms led by APAM (Association des plongeurs autonomes de Madine). No appointment necessary.
