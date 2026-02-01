Baptêmes de plongée subaquatique Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel

Baptêmes de plongée subaquatique

Piscine intercommunale du Sammiellois
Avenue du Général-de-Gaulle
Saint-Mihiel
Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

2026-02-26

Baptêmes de plongée subaquatique animés par l’APAM (Association des plongeurs autonomes de Madine). Sans rendez-vous.Tout public

+33 3 29 89 19 02

English :

Scuba diving baptisms led by APAM (Association des plongeurs autonomes de Madine). No appointment necessary.

