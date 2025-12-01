Bâptèmes en calèche de Noël enfant de 0 à 6 ans Cavalerie d’Andrea Saint-Pair-sur-Mer

Bâptèmes en calèche de Noël enfant de 0 à 6 ans

Cavalerie d’Andrea 1001 Chemin du Verchu Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Découverte du cheval et de l’attelage.

Après les présentations avec Caporal le cheval Cob Normmand, montez dans une calèche moderne décorée pour Noël et laissez Caporal vous emmener au rythme des sabots sur le sentier de randonnée avec vue sur mer, Chausey, Granville et sa baie.

Après la balade, récompense au cheval et petite surprise.

Maximum 1 accompagnateur par enfant pour la balade. Prévoir une tenue adaptée (bottes). Présence d’un adulte obligatoire

durée de la balade 20 mn

Réservation en ligne

https://cavalerieandrea.addock.co/ .

Cavalerie d’Andrea 1001 Chemin du Verchu Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 72 02 91 44 andrea.gilletcaratti@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bâptèmes en calèche de Noël enfant de 0 à 6 ans

L’événement Bâptèmes en calèche de Noël enfant de 0 à 6 ans Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Granville Terre et Mer