Baptêmes parapente pour vaincre la mucoviscidose Orbigny samedi 20 septembre 2025.

Lieu dit « Les Pallis » Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Le club de vol libre de Tours vous propose des baptêmes en parapente biplace décollage au treuil. Les profits serviront pour vaincre la mucoviscidose. Une limite de poids de 30kg à 100kg environ.

Lieu dit « Les Pallis » Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 79 34 37

English :

The Tours paragliding club offers first flights in two-seater winch-launched paragliders. Profits go to help beat cystic fibrosis. Weight limit from 30kg to 100kg approx.

German :

Der Freiflugverein von Tours bietet Ihnen Taufen in zweisitzigen Gleitschirmen an, die an der Winde gestartet werden. Die Gewinne werden für den Sieg über die Mukoviszidose verwendet. Eine Gewichtsbeschränkung von 30 kg bis ca. 100 kg.

Italiano :

Il club di parapendio di Tours offre primi voli in parapendio biposto con decollo a verricello. I profitti saranno destinati alla lotta contro la fibrosi cistica. Il limite di peso va da 30 kg a 100 kg circa.

Espanol :

El club de parapente de Tours ofrece primeros vuelos en parapentes biplaza con despegue por cabestrante. Los beneficios se destinarán a la lucha contra la fibrosis quística. Límite de peso de 30 kg a 100 kg aprox.

