Baptêmes poneys ateliers soins du poney Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras

Baptêmes poneys ateliers soins du poney

Le Pin-au-Haras Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Les jours de spectacle, les enfants peuvent monter à poney. Les petits Cavaliers en herbe accompagnés de leurs parents et sous l’attention d’une animatrice suivront un circuit ponctué de jeux et passeront un bon moment avec leur nouvel ami… le Poney !

L’atelier soins du poney, pansage est également possible aux mêmes horaires.

Prestations possibles tous les jours de spectacle.

Activités réservées aux enfants (jusqu’à 14 ans). .

Le Pin-au-Haras Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Baptêmes poneys ateliers soins du poney

L’événement Baptêmes poneys ateliers soins du poney Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-12 par Haras national du Pin