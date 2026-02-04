Baptêmes voitures de sport Cognac
Baptêmes voitures de sport Cognac samedi 7 mars 2026.
Baptêmes voitures de sport
quais Hennesssy Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par casque
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
.
quais Hennesssy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine baladeperenoelcognac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Baptêmes voitures de sport Cognac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac