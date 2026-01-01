Baptiste Bailly trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

L’Espagne, le jazz, les sonorités celtiques, méditerranéennes, orientales, ou encore les couleurs de l’impressionnisme français s’y répondent dans un dialogue sensible et raffiné. Une musique en mouvement, à la fois enracinée et onirique, comme un bal nomade où les imaginaires circulent librement.

Baptiste Bailly : piano

Damien Varaillon : contrebasse

Stephane Adusar : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, monde — Le pianiste Baptiste Bailly signe un album où se croisent et s’entrelacent des influences issues des musiques dites « traditionnelles ».

Le lundi 19 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



