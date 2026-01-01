Baptiste Briet en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Baptiste Briet en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 24 janvier 2026.
Baptiste Briet en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Baptiste Briet sera en dédicace avec son nouveau roman Le visage de la liberté .Tout public
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
Baptiste Briet will be signing his new novel Le visage de la liberté .
