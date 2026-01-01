Baptiste Briet en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Baptiste Briet en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Baptiste Briet sera en dédicace avec son nouveau roman Le visage de la liberté .Tout public

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

Baptiste Briet will be signing his new novel Le visage de la liberté .

