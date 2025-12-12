Baptiste Dupré en duo Petites choses et vaste monde

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Artisan aux textes humanistes et poétiques, Baptiste Dupré nous raconte le bonheur, le temps qui passe, la beauté de l’instant présent, l’espoir, la tendresse… Son dernier album, Petites choses et vaste monde , puise son inspiration dans une poésie folk élémentaire mais aussi pop et rock.

Artisan aux textes humanistes et poétiques, Baptiste Dupré nous raconte le bonheur, le temps qui passe, la beauté de l’instant présent, l’espoir, la tendresse… Son dernier album, Petites choses et vaste monde , puise son inspiration dans une poésie folk élémentaire mais aussi pop et rock. 12 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baptiste Dupré is a craftsman of humanist and poetic lyrics, telling us about happiness, the passing of time, the beauty of the present moment, hope, tenderness? His latest album, Petites choses et vaste monde , draws its inspiration from elementary folk poetry as well as pop and rock.

L’événement Baptiste Dupré en duo Petites choses et vaste monde Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire