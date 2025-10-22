Baptiste Ferrandis & Pierre Lapprand / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Baptiste Ferrandis & Pierre Lapprand / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris mercredi 22 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

/ Baptiste Ferrandis & Oscar Viret invitent Lina Belaid

Deux errances qui s’appellent à la recherche de substance sacrée de légende et de ritournelles échouée sur les rives d’une mer de songes. Trame improvisée et plage de contemplation entre la Méditerranée et le cosmos. Se glisse entre trompette et guitare le génie de Lina qui dompte les marées douces et les orages.

21h30

/ CHRONES

Ce groupe nous vient d’un monde de métal et de bruits, d’improvisation nourries au punk se baladant au gré d’une écriture furieuse et précise.

La palette est large, les vignettes se bousculent dans un flot surréaliste et révolté.

Saxophoniste toujours à la recherche de nouveaux horizons sonores, Pierre Lapprand explore les recoins les plus punk du Jazz moderne avec CHRONES, improvise des envolées intersidérales avec Congé Spatial et crée un univers électronique à l’énergie tellurique avec Pierre & The Stompers.

22h30

Jam session Electro/Jazz animée par Pierre Lapprand !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

