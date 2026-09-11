Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz Place des Arènes Soustons

Informations pratiques

Soustons

Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 21:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Baptiste Herbin, saxophone alto • Manu Forster, contrebasse • Thibaud Dufoy, piano • Jordi Léogé, batterie

Figure majeure du saxophone alto, Baptiste Herbin s’est imposé comme l’un des improvisateurs les plus inspirés du jazz contemporain.

Baptiste Herbin, saxophone alto – Manu Forster, contrebasse – Thibaud Dufoy, piano – Jordi Léogé, batterie

Figure majeure du saxophone alto, Baptiste Herbin s’est imposé comme l’un des improvisateurs les plus inspirés du jazz contemporain. Lauréat du Prix Django Reinhardt, récompensé aux Victoires du Jazz et élu « Musicien de l’année » par l’Académie du Jazz, il rejoint le trio de Manu Forster pour une rencontre placée sous le signe de l’écoute et de la liberté d’improvisation. Entre lyrisme, spontanéité et complicité musicale, les musiciens donnent vie à une musique sensible et vibrante. Un dialogue ouvert où chaque instant devient une invitation à la création. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz

Baptiste Herbin, alto saxophone ? Manu Forster, double bass ? Thibaud Dufoy, piano ? Jordi L%E9og%E9, drums

A leading figure on the alto saxophone, Baptiste Herbin has established himself as one of the most inspired improvisers in contemporary jazz.

L’événement Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS