Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz Place des Arènes Soustons
vendredi 26 mars 2027 · Place des Arènes · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 21:00:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Baptiste Herbin, saxophone alto • Manu Forster, contrebasse • Thibaud Dufoy, piano • Jordi Léogé, batterie
Figure majeure du saxophone alto, Baptiste Herbin s’est imposé comme l’un des improvisateurs les plus inspirés du jazz contemporain.
Baptiste Herbin, saxophone alto – Manu Forster, contrebasse – Thibaud Dufoy, piano – Jordi Léogé, batterie
Figure majeure du saxophone alto, Baptiste Herbin s’est imposé comme l’un des improvisateurs les plus inspirés du jazz contemporain. Lauréat du Prix Django Reinhardt, récompensé aux Victoires du Jazz et élu « Musicien de l’année » par l’Académie du Jazz, il rejoint le trio de Manu Forster pour une rencontre placée sous le signe de l’écoute et de la liberté d’improvisation. Entre lyrisme, spontanéité et complicité musicale, les musiciens donnent vie à une musique sensible et vibrante. Un dialogue ouvert où chaque instant devient une invitation à la création. .
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz
Baptiste Herbin, alto saxophone ? Manu Forster, double bass ? Thibaud Dufoy, piano ? Jordi L%E9og%E9, drums
A leading figure on the alto saxophone, Baptiste Herbin has established himself as one of the most inspired improvisers in contemporary jazz.
L’événement Baptiste Herbin & Manu Forster Trio – Festival South Town Jazz Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
À voir aussi à Soustons (Landes)
- Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons 19 septembre 2026
- Soirée Loups-Garous Bar à Jeux Les Tuiles Soustons 19 septembre 2026
- Les trails du Pignada 2026 Hall des sports plaine de l’Isle Verte Soustons 20 septembre 2026
- Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons 21 septembre 2026
- Atelier d’information sur la VAE par le PRC, Pôle Caunègre – Escale Eco à Soustons, Soustons 23 septembre 2026