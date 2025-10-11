BAPTISTE HERBIN TRIO Carcassonne
BAPTISTE HERBIN TRIO Carcassonne samedi 11 octobre 2025.
BAPTISTE HERBIN TRIO
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 21:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
Date(s) :
2025-10-11
La musique de Django a souvent été revisitée, dans un périmètre familier, la guitare demeurant omniprésente. Pour ce nouvel opus, Baptiste Herbin glisse ses pas dans ceux du virtuose en s’imposant un défi: la formule du trio saxophone, contrebasse, batterie. Cette configuration amène l’instrumentiste vers plus de liberté mais aussi plus de contraintes; si les accords ne sont pas joués, il faut plus encore les faire entendre. Il fallait l’incroyable dextérité de Baptiste pour y arriver !
.
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 78 84 02 02 projets@carcajazz.org
English :
Django?s music has often been revisited within a familiar perimeter, with the guitar remaining omnipresent. For this new opus, Baptiste Herbin follows in the virtuoso?s footsteps, imposing a challenge on himself: the trio formula of saxophone, double bass and drums. This configuration gives the instrumentalist more freedom, but also more constraints: if the chords are not played, they have to be heard even more. It took Baptiste’s incredible dexterity to pull it off!
German :
Die Musik von Django wurde schon oft neu interpretiert, in einem vertrauten Rahmen, in dem die Gitarre allgegenwärtig ist. Für sein neues Werk tritt Baptiste Herbin in die Fußstapfen des Virtuosen und stellt sich einer Herausforderung: dem Trio aus Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug. Diese Konstellation bringt dem Instrumentalisten mehr Freiheit, aber auch mehr Einschränkungen; wenn die Akkorde nicht gespielt werden, müssen sie umso mehr zu Gehör gebracht werden. Baptistas unglaubliche Fingerfertigkeit war nötig, um dies zu erreichen!
Italiano :
La musica di Django è stata spesso rivisitata, all’interno di un perimetro familiare, dove la chitarra rimane onnipresente. Per questo nuovo lavoro, Baptiste Herbin segue le orme del virtuoso lanciando una sfida: la formula del trio composto da sassofono, contrabbasso e batteria. Questa configurazione dà allo strumentista più libertà, ma anche più vincoli: se gli accordi non sono suonati, devono essere ascoltati ancora di più. Ci è voluta l’incredibile destrezza di Baptiste per riuscirci!
Espanol :
La música de Django se ha revisitado a menudo, dentro de un perímetro familiar, en el que la guitarra sigue siendo omnipresente. Para esta nueva obra, Baptiste Herbin sigue los pasos del virtuoso planteándose un reto: la fórmula del trío compuesto por saxofón, contrabajo y batería. Esta configuración da más libertad al instrumentista, pero también más limitaciones: si no se tocan los acordes, hay que oírlos aún más. Para lograrlo, Baptiste necesitó una destreza increíble
L’événement BAPTISTE HERBIN TRIO Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-03 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne