Baptiste Sartoria SUPERSONIC Paris

BAPTISTE SARTORIA (22h00)

(Chanson rock – Phonogram – Paris, FR)

Baptiste Sartoria, dandy rockeur aux inspirations puisées dans la grande chanson française d’Alain Bashung à Serge Gainsbourg, en passant par Benjamin Biolay ou encore Feu! Chatterton, s’installe dans le paysage musical pour en découdre.

Jeune cannettan de 23 ans fraîchement débarqué à Paris après avoir été finaliste de The Voice, Baptiste Sartoria est un férue de poésie. Il aime jouer avec les mots pour écrire des textes sombres et élégants qu’il mêle à sa voix puissante et sensible, ce qui lui offre une signature vocale et une touche unique dans l’industrie actuelle. Derrière ses chansons résonnent des guitares oscillant entre The Strokes, Pixies et une touche western à la Creedence Clearwater Revival.

Assoiffé de liberté, le cœur serré, Baptiste revendique la nécessité de s’affranchir de ses chaînes tout en fouillant dans ses émotions refoulées.

Après un premier single, Pandore, sorti en mars dernier sous l’impulsion de sa maison de disques, il prend aujourd’hui du recul pour imposer sa propre vision artistique. Il prépare ainsi son premier EP, attendu pour février prochain.

Les 3 influences : Creedence Clearwater Revival, Feu! Chatterton, Alain Bashung

https://www.youtube.com/channel/UCQS_tg8qnrYtAu8980z3Qcw

La suite de la programmation arrive très vite !

Lundi 12 Janvier 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Téléphone, Feu Chatterton & Juniore

Le lundi 12 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo