BAPTISTE W HAMON – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan

BAPTISTE W HAMON – HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan mercredi 15 octobre 2025.

BAPTISTE W HAMON Début : 2025-10-15 à 20:30. Tarif : – euros.

COUNTRYIl y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans les chansons de Baptiste W. Hamon. Au même titre que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan, du Phil Ochs… Comment ces influences cohabitent, s’enlacent même, doit rester un mystère.Sur Soleil, Soleil bleu, il nous recevait avec un sérieux Bloody Mary à la main. Ce troisième album répond par un drolatique Boire un coup. Car après l’alcool triste, après l’ivresse espiègle d’un album entièrement enregistré avec le toulousain Barbagallo (Barbaghamon, 2021), est arrivée l’heure de l’alcool guilleret.Trois ans après la sortie de Soleil, Soleil bleu, Baptiste W. Hamon est de retour avec un troisième album entre pop, chanson et americana, enregistré par le maître orfèvre de la scène alternative anglo-saxonne John Paris.En partenariat avec Bordeaux Chanson

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33