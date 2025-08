Cinéma sur le toit : le festival de cinéma en plein air du Bar à Bulles Bar à Bulles Paris

Cinéma sur le toit : le festival de cinéma en plein air du Bar à Bulles Bar à Bulles Paris mercredi 9 juillet 2025.

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel… Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations (intimes, collectives, interdites ou silencieuses), là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation. Du 9 juillet au 10 septembre 2025, découvrez une sélection de films qui mettent en lumière :

— Des célébrations familiales entre rires et larmes. On retrouve dans The Farewell, une famille chinoise qui dissimule un adieu sous le prétexte d’un mariage. Le Sens de la fête déploie quant à lui les coulisses d’un banquet où tout déraille, révélant, derrière les sourires, les dysfonctionnements d’un monde en représentation.

— Des fêtes initiatiques et déroutantes où l’euphorie devient vertige, avec How to Have Sex, qui entre rites de passage et pressions sexuelles raconte la violence latente sous les apparences festives. Victoria, filmé en plan séquence, transforme une nuit berlinoise en odyssée haletante et tragique.

— Des fêtes en miroir, où la comédie devient satire politique ou drame sous tension : dans The Party, une réception mondaine vire au règlement de comptes, quand La Grande Bellezza observe, dans les palais romains, les artifices d’une société où l’excès masque le vide.

— Des célébrations spirituelles comme des mains tendues vers d’autres mondes. Avec Siméon, on invoque les esprits, la fête assure la survie culturelle, le rituel ancre la mémoire. Solaire et inquiétante, la célébration de Midsommar nous plonge quant à elle dans une communauté suédoise où le rituel païen glace le sang.

— Des célébrations interdites, avec La saison des femmes, où face à l’oppression, les femmes dansent, (s’)aiment, prennent la parole et soutiennent le regard. Une célébration de la liberté dans un monde qui leur refuse.

— Enfin, des cérémonies du quotidien, silencieuses et essentielles, avec Perfect Days, où chaque geste est une célébration intime du présent.

Une sélection de films qui partagent un regard sensible, parfois inattendu, sur ce que nous honorons, transmettons, ou remettons en question lorsque nous célébrons.

VOTRE SÉANCE

Projections gratuites et en plein air.

Réservation sur le profil Shotgun de La Machine chaque jeudi précédant la séance à 12h. Billetterie uniquement disponible sur l’application Shotgun.

Si vous ne pouvez/souhaitez plus venir à une séance, écrivez à shotgun@lamachinedumoulinrouge.com pour que la place puisse être réattribuée.

Les personnes munies d’une réservation doivent se présenter à l’accueil, à l’entrée du Bar à Bulles, à l’horaire indiqué sur leur billet Shotgun. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti.

Une liste d’attente sera mise en place à l’entrée du Bar à Bulles afin de pallier les réservations qui ne sont pas honorées. N’hésitez pas à venir sur place !

Diffusion en version originale sous-titrée français.

Écoute au casque, une pièce d’identité ou équivalent vous sera demandée en échange d’un casque.

LA PROGRAMMATION

9 JUILLET – The Party – Sally Potter (2017) : 1H11

– Sally Potter (2017) : 1H11 16 JUILLET – How To Have Sex – Molly Manning Walker (2023) : 1H31

– Molly Manning Walker (2023) : 1H31 23 JUILLET – The Farewell – Lulu Wang (2019) : 1H41

– Lulu Wang (2019) : 1H41 30 JUILLET – Siméon – Euzhan Palcy (1992) : 1H55

– Euzhan Palcy (1992) : 1H55 6 AOÛT – Le Sens de la Fête – Éric Toledano & Olivier Nakache (2017) : 1H56

– Éric Toledano & Olivier Nakache (2017) : 1H56 13 AOÛT – La Saison des Femmes – Leena Yadav (2015) : 1H58

– Leena Yadav (2015) : 1H58 20 AOÛT – Perfect Days – Wim Wenders (2023) : 2H05

– Wim Wenders (2023) : 2H05 27 AOÛT – Victoria – Sebastian Schipper (2015) : 2H18

– Sebastian Schipper (2015) : 2H18 3 SEPTEMBRE – La Grande Bellezza – Paolo Sorrentino (2013) : 2H21

– Paolo Sorrentino (2013) : 2H21 10 SEPTEMBRE – Midsommar – Ari Aster (2019) : 2H51

C’est parti pour la 6ème édition de Cinéma sur le toit, le festival de cinéma en plein air au Bar à Bulles. Rendez-vous (donc) sur le toit de La Machine du Moulin Rouge jusqu’au 10 septembre !

Du mercredi 09 juillet 2025 au mercredi 10 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

+33676007768 clementine.michaud@gmail.com