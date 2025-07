Cinéma Sur le Toit #3 The Farewell Bar à Bulles Paris

Cinéma Sur le Toit #3 The Farewell Bar à Bulles Paris mardi 22 juillet 2025.

The Farewell

de Lulu Wang

2019 / Comédie dramatique / USA/Japon / 1h41

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère.

The Farewell interroge le mensonge, l’amour, le lien intergénérationnel. Ici, la célébration est à la fois une couverture et une vérité, une façon de dire ce qui ne peut être dit autrement. C’est une oeuvre qui parle frontalement de ce que la fête peut contenir de silence.

—

20h15 : ouverture des portes

21h15 : dernières entrées

22h10 : début du film

ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 21h00 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.

LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…

Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.

CINÉMA SUR LE TOIT • SÉANCE N°3

Le mercredi 23 juillet 2025

gratuit

Tout public.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

