Cinéma Sur le Toit #5 Le Sens De La Fête Bar à Bulles Paris mardi 5 août 2025.

Le Sens De La Fête

d’Éric Toledano et Olivier Nakache

2017 / Comédie / France / 1h56

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie… Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

20h00 : ouverture des portes

21h00 : dernières entrées

22h00 : début du film

ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 21h00 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.

LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…

Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.

Le mercredi 06 août 2025

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

