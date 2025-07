Cinéma Sur le Toit #6 La Saison Des Femmes Bar à Bulles Paris

Cinéma Sur le Toit #6 La Saison Des Femmes Bar à Bulles Paris mardi 12 août 2025.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE JEUDI 7 AOÛT À 12H

La Saison Des Femmes

de Leena Yadav

2015 / Drame / Inde / 1h58

Dans un petit village du Gujarat en Inde, quatre femmes s’opposent aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Parcouru de fêtes, danses, moments de sororité et d’émancipation, le film met en avant une célébration paradoxale : si elle libère parfois les corps, elle rappelle aussi les murs. Cependant, portées par leur amitié et leur désir de liberté, ces quatre femmes vont affronter ensemble la violence mais aussi goûter l’amour et l’ailleurs.

—

20h00 : Ouverture des portes

21h20 : Dernières entrées

21h40 : début du film

ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 21h00 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.

LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…

Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.

CINÉMA SUR LE TOIT • SÉANCE N°6 – Mercredi 13 août à 20H00

Le mercredi 13 août 2025

de à

gratuit

Tout public.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

