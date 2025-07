Cinéma Sur le Toit #8 Victoria Bar à Bulles Paris

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE JEUDI 21 AOÛT À 12H

Victoria

de Sebastian Schipper

2015 / Thriller / Allemagne / 2h15

Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et l’alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. La fête berlinoise glisse alors très vite vers le braquage et la tragédie. La célébration d’abord euphorique s’effondre en tension et violence.

19h30 : Ouverture des portes

20h45 : Dernières entrées

21h15 : début du film

ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 20h30 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.

LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…

Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.

CINÉMA SUR LE TOIT • SÉANCE N°8 – Mercredi 27 août à 19H30

Le mercredi 27 août 2025

de à

gratuit

Tout public.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/cinema-sur-le-toit-8-victoria/ https://fb.me/e/H8ejHbwmW https://fb.me/e/H8ejHbwmW